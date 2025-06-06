Путину прочитали стих об исправлении ошибки в слове «Крым»

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году позволило «исправить ошибку» в названии полуострова. Об этом в разговоре с президентом Владимиром Путиным сообщил ректор Крымского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков, его слова привел ТАСС.
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