Путину прочитали стих об исправлении ошибки в слове «Крым»

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году позволило «исправить ошибку» в названии полуострова. Об этом в разговоре с президентом Владимиром Путиным сообщил ректор Крымского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков, его слова привел ТАСС.