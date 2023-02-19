В Миллерово подведены  итоги муниципального конкурса «Свет Рождественской звезды»

С основами православной культуры — неотъемлемой составляющей души России, духовными истоками и многовековыми традициями русского народа школьники нашего района знакомятся не только во время уроков, посвященных этой теме, но и благодаря участию в творческих конкурсах.
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