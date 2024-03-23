Военнослужащие ВС РФ разгромили крадущуюся к рубежам обороны группу боевиков ВСУ

Младший сержант Роман Аштахов на ротном опорном пункте получил доклад с наблюдательного поста об обнаружении в тепловизионный прибор группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 10 человек.
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