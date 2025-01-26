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Главный тренер СКА Ротенберг подарил журналисту будильник

Главный тренер СКА Ротенберг подарил журналисту будильник

На пресс-конференции, состоявшейся после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами СКА и «Салават Юлаев», главный тренер СКА Роман Ротенберг подарил будильник одному из журналистов и призвал всех болельщиков поддерживать его команду.

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