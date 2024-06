Playbook setup on NASDAQ US100 Nas100 E-mini Nasdaq-100 Futures (Jun 2024) CME_MINI:NQM2024 Ernestitovic We can expect a 100 points drop from 19,720 to 19620, due to the Resistance at 19700 -19750 zone and the formation of A Quasimodo pattern / Head and Shoulder formation.