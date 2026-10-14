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ИА Регнум

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Песков указал на множество газетного шума вокруг урегулирования на Украине

Песков указал на множество газетного шума вокруг урегулирования на Украине

Вокруг темы урегулирования украинского конфликта в настоящее время идет много газетного шума. Об этом 14 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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