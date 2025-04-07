Страны Запада вскоре ждет раскол на три группы – одна будет до изнеможения помогать Киеву, другая станет нейтральной, третья же объединит противников неонацизма и милитаризма, прогнозирует помощник Президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».
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