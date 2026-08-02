Цунода сосредоточен на возвращении в «Ф-1», несмотря на интерес от команд «Индикара» (GPblog)

Резервный пилот «Формулы-1» Юки Цунода нацелен на возвращение на решетку, утверждает GPblog. К японскому гонщику есть интерес со стороны команд « Индикара », однако в данный момент Юки полностью сосредоточен на поиске нового шанса в «Ф-1».