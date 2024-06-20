Южная Корея назвала военное сотрудничество РФ и КНДР нарушением резолюций СБ ООН

Южная Корея выразила сожаление относительно возможного военного и технического сотрудничества Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики и назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
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