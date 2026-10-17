Asus ROG Astral RTX 5090 представляет собой премиальную версию флагманского ускорителя. При старте продаж цена этой модели составляла $2800, но в настоящее время она выросла до примерно $12 000.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИМ Глава МИД Эстонии...
- Посол России выра...
- МЗ Дания высылает ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым