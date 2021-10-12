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Зеленский открыл саммит Украина-ЕС в Киеве

Зеленский открыл саммит Украина-ЕС в Киеве

В Киеве стартовал 23-й саммит Украина-ЕС. Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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