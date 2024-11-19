Сийярто о решении по ATACMS: Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе. Об этом, как информирует ТАСС, заявил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Вашингтона разрешить Украине удары ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации.
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