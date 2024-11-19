Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Доброе  утро,  вовка-свинопас-витковский!  Как  там  твоё  окружение свинячье?Имеет ли морально...
  • Роза ИксановаГабун
    наконец то прозвучали здравые  речиЗеленский: Украин...
  • Сергей Карабухин
    !!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил –...Дания передала Ук...

Сийярто о решении по ATACMS: Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе

Сийярто о решении по ATACMS: Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе. Об этом, как информирует ТАСС, заявил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Вашингтона разрешить Украине удары ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх