Сергей Шойгу проинспектировал производство «Сармата» в Красноярске

В Министерстве обороны официально рассказали, зачем Сергей Шойгу приезжал в Красноярск 5 октября. По информации ведомства, он посетил «Красмаш» и проверил процесс серийного производства ракетного комплекса «Сармат».
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