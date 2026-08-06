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В пяти районах Петербурга закроют и ограничат проезды с 8 августа

В пяти районах Петербурга закроют и ограничат проезды с 8 августа

Как сообщили 6 августа в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Калининском районе 8 августа ограничивается движение по Гражданскому проспекту и Кушелевской дороге в створе проспекта Непокоренных, с закрытием сквозного проезда по Гражданскому проспекту и Кушелевской дороге в створе проспекта Непокоренных.

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