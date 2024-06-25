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ОСН: при беременности и приеме антибиотиков уколы ботокса противопоказаны

ОСН: при беременности и приеме антибиотиков уколы ботокса противопоказаны

Ботокс – это нейротоксин, который представляет собой разбавленный состав ботулинического токсина. Уколы ботокса сегодня являются самым распространенным способом борьбы с морщинами, однако их можно делать не всем, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

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