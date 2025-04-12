Дмитриев согласился с высказыванием Маска о спецпосланнике Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев согласился со словами миллиардера Илона Маска о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стивене Уиткоффе.
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