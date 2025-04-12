Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Мощными аллергенами отравим всю пищу! - это, видимо, один из лозунгов глобалистов в деле наибыстрейшего уничтожения "..."Ешь, не бойся, э...
  • Владимир Алтайцев
    Так  Нобелевский комитет  давно  от США  зависит.Потому-то  нобеленвских лауреатов  больше  всего  из  США, а  из ССС...Болтон: Трамп доб...
  • Житель Империи
    Это же Трамп, ему ничего не стоит самому себе назначить Нобелевскую премию! Надо только напугать санкциями комитет… 😂Болтон: Трамп доб...

Дмитриев согласился с высказыванием Маска о спецпосланнике Трампа

Дмитриев согласился с высказыванием Маска о спецпосланнике Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев согласился со словами миллиардера Илона Маска о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стивене Уиткоффе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх