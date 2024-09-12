Отец Константин рассказал, почему в Петрозаводске вместо часовни яма

Константин Савандер продолжает молиться и верить, что часовня святого Фаддея Петрозаводского будет построена Возле Музыкального театра, в центре карельской столицы, в конце XIX века стояла часовня святого Фаддея Петрозаводского.
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