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«Царьград» противопоставил Исинбаевой семь российских спортсменов

«Царьград» противопоставил Исинбаевой семь российских спортсменов

«Царьград» перечислил спортсменов, которые «могут пожертвовать своими успехами ради величия» России. Так издание прокомментировало переезд двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в Испанию, которая открестилась от звания майора ВС РФ.

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