Теракты и беспорядки: что сейчас происходит в Эквадоре

От поездок в страну в ближайшее время лучше воздержаться. Телестанция TC после того, как боевики ворвались в помещение станции во время прямой трансляции, фото: Agencia Prensa-IndependienteВ Эквадоре продолжаются беспорядки на фоне бунтов тюремных заключенных после побега главаря одной из самых крупных банд страны.
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