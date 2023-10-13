На пороге Третьей Мировой? США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

Конгресс США призвал нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем. Текущее состояние вооружения в ведомстве сочли недостаточным для продвижения своих интересов на мировой арене в случае обострения конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии