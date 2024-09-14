Внутренняя проверка Службы безопасности подтвердила просчеты в подготовке митинга Трампа

Внутренняя проверка подтвердила нарушения в работе Секретной службы США и местных правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на митинге кандидата на пост президента страны от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где на него было совершено покушение.
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