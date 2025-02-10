Помогавший ВСУ владелец Global Spirits Черняк объявлен в международный розыск

Следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России.
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