Шестой ЛиТР навел литературные мосты из Владивостока в Харбин и Сеул

Международный форум "Литературные мосты: навстречу друг другу" (12+), который проходил 9-13 октября 2023 года, стал достойным продолжением VI фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+, ЛиТР), состоявшегося 6-8 октября 2023 года во Владивостоке.
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