Что мы знаем о сталинской экономике, феномен, не знающий аналогов в мировой истории

Позитив для оптимистовПолитикаЧто мы знаем о сталинской экономике, феномен, не знающий аналогов в мировой истории Чем моложе человек, тем более негативное у него отношение к СССР, а особенно к сталинскому периоду нашей истории.Вернуться к статье112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил добрый маргиналНу Рим тож процветал на рабах )))) И греция и Египет.У нас то свои рабыи завозить не надо было)))Элина МорозоваДа, сталинская индустрия была построена на крови и костях простого народа. Особенно в послевоенное время. У нас не было плана Маршала. Нам страну не восстанавливали штаты, как это было в Европе. А в 90 - е нашу экономику постарались разрушить либерасты-ставленники Запада.Михаил добрый маргиналМаршал и Сталину предлагал,сталин отчитыватся не хотел. Элин ваше почитай про план маршала. Им надо было или плюнуть на Европу,тогда бы и америка сдохла куда торговать и продовать?Наш Сталин решилсилой удерживать страны вот и все. Европа выжила Союз сдох.)))Элина Морозова«План Маршалла» позволил Вашингтону подчинить себе экономически, а затем и политически, в военной сфере значительную часть Европы. Это бы ждало и СССР. Так, что отказ Сталина от него вполне объясним. Но факт остается фактом. Экономика была восстановлена и создана мощная индустрия своими силами.Михаил добрый маргиналПлан Сталина подченить себе восточную часть Европы .Экономически и полетически почувствуй разницу я не вижу. Только те деньками Сталин силой.Экономики мощной не было Элин.В чем по твоему мощь экономики? в том что я закрою тебя в квартире и буду продовать тебе что я принесу. Или Когда ты ходишь на улицу исама выбираешь?Элина МорозоваТы здесь говоришь не о самой экономике, а о методах управления.Михаил добрый маргиналПочему не об экономике . У нас была монополия . Там нет Сейчас опять монополия.ты купишь в любом случае выбора нет.Ты не уедешь ни куда тоже ,професоров ученых тож не выпускали. Заводы шлепали гамно и продавали так как кроме гомна ннечего купить было. За фарцовку срок за валюту срок. Вот тебе и экономика.Элина МорозоваЯ не сторонница сталинских методов и его фигура в истории страны мне не симпатична. А сейчас мы имеем импортное гамно... Мой отец всю жизнь проработал на оборонную промышленность. И качество было. На тех же заводах выпускали товары народного потребления. И качество было высокое. А сейчас импортное гамно ломается сразу, как истекает гарантийный срок. На то оно и рассчитано. На общество потребления.Михаил добрый маргиналЭлина Кастрюли сковородки да долго держались метал не жалели.0)))IgorЧто значит " особенно в послевоенное время"? Беломорканал (за два года) и Канал Москва-Волга когда строили?Сергей Дмитриев...И не забудьте упомянуть наличные и безналичные рубли - это м/б главная фишка индустриализации, которую раскурочил только ГорбиКомментировать
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