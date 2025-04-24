НАТО готовит три сценария вторжения на Украину. Подробности

IISS: В варианте максимальной комплектации «силы сдерживания» будут поддержаны авианосцами Константин Ольшанский Фото: DPA/ Global Look Press Британские и французские генералы уже не используют термин «миротворческие силы», обращает внимание Международный институт стратегических исследований (IISS).
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