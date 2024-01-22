Политолог Блохин: Никки Хейли играет роль спойлера, у Трампа нет соперников

После отказа губернатора Флориды Рона Десантиса участвовать в выборах президента США, миллиардер Дональд Трамп потерял достойных соперников и вышел на финишную прямую в борьбе за участие в выборах, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.