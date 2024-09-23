Экс-министр обороны Британии дал показания по делу о преступлениях SAS

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал показания в суде, отвечая на обвинения в недостаточно тщательном расследовании убийств, совершенных британским спецназом в Афганистане, 23 сентября передает телеканал Sky News.
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