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Дмитровец

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Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Развитие столичного метро продолжается Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил о планах по строительству Бирюлевской линии метро, которая позволит значительно улучшить транспортную доступность семи столичных районов.

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