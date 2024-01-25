Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Развитие столичного метро продолжается Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил о планах по строительству Бирюлевской линии метро, которая позволит значительно улучшить транспортную доступность семи столичных районов.
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