Лариса Долина возмутила фанатов одной фразой! Звезда часто оказывается в центре скандала.Лариса Долина оказалась в центре обсуждений после публикации видео, снятого на юбилее композитора Максима Дунаевского.
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