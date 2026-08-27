Умер актёр «Казуса Кукоцкого» и «Хрусталёв, машину!» Юрий Цурило. Артисту было 79 лет. Сообщение о смерти российского актёра театра и кино поступило вчера вечером.
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Умер актёр «Казуса Кукоцкого» и «Хрусталёв, машину!» Юрий Цурило. Артисту было 79 лет. Сообщение о смерти российского актёра театра и кино поступило вчера вечером.
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