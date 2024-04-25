Новые вершины СМИ. Медиацентр «Салехард» наградили за служение обществу

21 апреля в окружной столице чествовали победителей конкурса ямальских СМИ «Летящий голубь – 2024». В номинации «Легенда СМИ Ямала» лидировал корреспондент газеты «Полярный круг» Юрий Морозов, выдающийся журналист, автор книг, краевед, просветитель.
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