Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку Белоруссии в рамках ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность председателю Госдумы России Вячеславу Володину за оказание поддержки инициативам Минска, которые были озвучены на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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