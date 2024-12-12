Баранец: «Народ ждёт. Нет ответим за Таганрог – окажемся балаболами»

Российская армия должна дать серьёзную «ответку» на удары ВСУ ракетами «Атакмс» по Таганрогу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».