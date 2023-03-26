Пентагон показал видео с камеры утонувшего в Чёрном море БПЛА MQ-9 Reaper

Утверждается, что на видео последние минуты жизни беспилотника. В Сети появилось видео, как утверждается, с камеры американского беспилотника MQ-9 Reaper, который в ходе перехвата российскими истребителями, потерпел крушение в водах Чёрного моря.
Утверждается, что на видео последние минуты жизни беспилотника. В Сети появилось видео, как утверждается, с камеры американского беспилотника MQ-9 Reaper, который в ходе перехвата российскими истребителями, потерпел крушение в водах Чёрного моря.
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