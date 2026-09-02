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Пронедра

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Твёрдый электролит LLNOF установил рекорд проводимости для безопасных батарей

Твёрдый электролит LLNOF установил рекорд проводимости для безопасных батарей

Исследовательская группа синтезировала новый твёрдый электролит LLNOF — соединение на основе лития, лантана, ниобия, кислорода и фтора, — который при комнатной температуре демонстрирует рекордную ионную проводимость среди твёрдотельных электролитов своего класса.

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