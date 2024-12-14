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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обмен голами произошел лишь в 1 из 8 последних матчей «Эвертона». 1.59 – продление тренда в игре с «Арсеналом»

«Арсенал» примет «Эвертон» в 16-м туре АПЛ. «Арсенал – явный фаворит за 1.25. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 14.

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