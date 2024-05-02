Mash: в Одессе после удара по складу «Новой Почты» начался крупный пожар

После удара по Одессе в ночь на 2 мая произошел крупный пожар. Загорелся склад компании «Новая Почта», которая занималась транспортировкой боеприпасов и техники для Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал Mash.
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