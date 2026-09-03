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Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты за третьего ребенка на Дальнем Востоке.

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