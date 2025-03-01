Не может придумать ничего своего: Меган повторяет всё за своей «соперницей» Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри вызвала насмешки в свой адрес. Меган никак не запустит свой бизнес LEGION-MEDIAВ Британии, откуда в 2020 году Меган Маркл уехала со своим супругомпринцем Гарри в Америку, ее давно перестали воспринимать всерьез.