Не может придумать ничего своего: Меган повторяет всё за своей «соперницей» Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри вызвала насмешки в свой адрес. Меган никак не запустит свой бизнес LEGION-MEDIAВ Британии, откуда в 2020 году Меган Маркл уехала со своим супругомпринцем Гарри в Америку, ее давно перестали воспринимать всерьез.
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