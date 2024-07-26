Свердловская прокуратура проверяет инцидент с падением 7-летнего ребенка из окна

Прокуратора организовала проверку после падения семилетнего мальчика из окна второго этажа в детском оздоровительном комплексе «Звездный», из-за чего порвал щеку, сломал зубы и получил черепно-мозговую травму.
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