За титул Зоомисс-2025 поборются носатые, лохматые и ядовитые красавицы

Екатеринбургский зоопарк представил пять претенденток на звание «Зоомисс-2025». Голосование будет проходить с 4 по 6 марта на официальной странице Екатеринбургского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», победительницу показательно накормят в Международный женский день 8 Марта.