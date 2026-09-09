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Сказку сделать былью: интервью солистки, лауреата международных конкурсов Софьи Бугаян

Сказку сделать былью: интервью солистки, лауреата международных конкурсов Софьи Бугаян

По данным музыкальной статистики, Второй концерт для фортепиано с оркестром Д.Д. Шостаковича, которым Кубанский симфонический оркестр открыл 35-й сезон, – одно из самых исполняемых произведений в своём жанре.

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