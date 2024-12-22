Астрологический прогноз с 23 по 29 декабря для всех знаков Зодиака

Сейчасмы предстваим вам гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 декабря ОВЕН (21.03 — 20.04)На этой неделе, не исключено, вы почувствуете разочарование, так как неожиданные проблемы могут усложнить вашу жизнь.
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