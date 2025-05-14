«Вместо войск НАТО»: Макрон собрался обеспечивать «защиту» Украины от России

Влад Владимиров

Ну, что можно по этому поводу сказать? Из огромной массы выводов, наверное, одно лишь слово - "идиот"... Уж шел бы лучше он свою училку ублажать... Ведь, тут кроме лишней головной боли он не достигнет ничего.