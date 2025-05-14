«Вместо войск НАТО»: Макрон собрался обеспечивать «защиту» Украины от России войсками «коалиции желающих» Тема ввода на Украину западных войск в рамках «коалиции желающих» активно лоббируется Францией и Британией, хотя никаких решений до сих пор не принято.
Комментарии
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Влад Владимиров
Ну, что можно по этому поводу сказать? Из огромной массы выводов, наверное, одно лишь слово - "идиот"... Уж шел бы лучше он свою училку ублажать... Ведь, тут кроме лишней головной боли он не достигнет ничего.
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14 час.
федор
Эмануэлька пидорастическая в кубе ты не смеши народ !!!! Ты чмошник можешь только испугать лягушку перед зажаркой!
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11 час.
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