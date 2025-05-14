НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Эмануэлька пидорастическая в кубе ты не смеши народ !!!! Ты чмошник можешь только испугать лягушку перед зажаркой!«Вместо войск НАТ...
  • федор
    Это просто обдолбанный зелёный харчок!!!!!Зеленский: «Если ...
  • Александр Бабин
    Ну куда же без хозяевЕрмак потребовал ...
«Вместо войск НАТО»: Макрон собрался обеспечивать «защиту» Украины от России

«Вместо войск НАТО»: Макрон собрался обеспечивать «защиту» Украины от России войсками «коалиции желающих» Тема ввода на Украину западных войск в рамках «коалиции желающих» активно лоббируется Францией и Британией, хотя никаких решений до сих пор не принято.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Ну, что  можно по этому поводу сказать? Из огромной массы выводов, наверное, одно лишь слово - &quot;идиот&quot;... Уж шел бы лучше он свою училку ублажать... Ведь, тут кроме  лишней головной боли он не достигнет ничего.
Ответить
14 час.
федор
Эмануэлька пидорастическая в кубе ты не смеши народ !!!! Ты чмошник можешь только испугать лягушку перед зажаркой!
Ответить
11 час.
наверх