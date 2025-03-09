Илон Маск рассказал о судьбе ВСУ после отключения Starlink

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink - основа украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.
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