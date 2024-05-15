Петербуржцев во время «Ночи музеев» будут перевозить четыре автобусных маршрута

Акция пройдет уже в ближайшие выходные В Петербурге четыре автобусных маршрута будут перевозить желающих посетить музеи в рамках международной акции «Ночь музеев», которая пройдет в городе в предстоящие выходные.
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