📈Обзор рынка металлов на 19 мая По итогам прошедшей недели лидером роста на рынке металлов вновь стало олово.
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📈Обзор рынка металлов на 19 мая По итогам прошедшей недели лидером роста на рынке металлов вновь стало олово.
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