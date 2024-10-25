Юрист Соловьев: Глюк'оZу не смогут вылечить принудительно

Правозащитник сказал, могут ли родные поместить певицу в клинику против ее воли. Наталья Ионова Социальные сетиНаталья Ионова на днях была оштрафована по статье о употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача.
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