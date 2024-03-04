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Военное обозрение

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Оппозиционная греческая партия: США при продаже F-16 Турции не поставили условие запрета на их использование против Греции и Кипра

Оппозиционная греческая партия: США при продаже F-16 Турции не поставили условие запрета на их использование против Греции и Кипра

Греческая оппозиция обратилась к правительству страны, чтобы узнать об условиях продажи США Турции более ста истребителей F-16.

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