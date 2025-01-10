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Данные из США толкают цены на золото к недельному росту

Данные из США толкают цены на золото к недельному росту

Данные из США толкают цены на золото к недельному росту Татьяна АрестоваКак показывают утренние торги 10 января, цены на золото находятся на пути к лучшему результату с середины ноября 2024 г.

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